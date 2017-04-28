Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:20:55 МСК

Почти три тысячи петербуржцев пожаловались в проекте ОНФ на «убитые» дороги

Общество

Около 200 км городских дорог, по мнению горожан, нуждаются в срочном ремонте

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 15:32 — REGNUM  Жители Санкт-Петербург принимают активное участие в проекте Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С момента старта проекта горожане отметили 334 проблемных участка общей протяженностью более 190 км. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила пресс-служба ОНФ.

Число петербургских участников голосования уже составило 2651 человек. Самые активные участники — жители северной части города: Выборгского, Приморского и Калининского районов.

Как сообщают в ОНФ, к настоящему моменту удалось отремонтировать ямы и выбоины на примерно десятке трасс. В частности, был заменен разбитый асфальт вдоль трамвайных путей на Загородном проспекте, ликвидированы ямы на Большой Морской улице. Также проведен ямочный ремонт на проспекте Художников, Домостроительной улице, Заневском, Индустриальном, Ириновском и Дунайском проспектах, Старообрядческой и Стародеревенской улицах.

«В ближайшее время будут отремонтированы и внутридворовые проезды, на которые активистам Народного фронта пожаловались жители Красносельского района», — отметили в ОНФ. В текущем году предполагается ремонт ям и выбоин на улице Пограничника Гарькавого, 4 и 6, улице Пионерстроя, 7.

Кроме того, петербуржцы жалуются в ОНФ на двойной ремонт — когда новое дорожное полотно приходится вскрывать для ремонта трубопровода или прокладки инженерных сетей.

«При планировании дорожных работ не просто можно, но и нужно учитывать мнение граждан <…> Конечная цель проекта ОНФ — не просто поиск и устранение ям, а составление «народного рейтинга» по состоянию дорог в регионах, требующих первоочередного ремонта. И чем больше неравнодушных петербуржцев с активной гражданской позицией решат зарегистрироваться на карте «убитых» дорог, тем качественнее будет общественный контроль за использованием денежных средств, выделяемых на ремонт дорог», — заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ проследит за гарантийными сроками для отремонтированных дорог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общероссийский народный фронт
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное