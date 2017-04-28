Почти три тысячи петербуржцев пожаловались в проекте ОНФ на «убитые» дороги

Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Жители Санкт-Петербург принимают активное участие в проекте Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С момента старта проекта горожане отметили 334 проблемных участка общей протяженностью более 190 км. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила пресс-служба ОНФ.

Число петербургских участников голосования уже составило 2651 человек. Самые активные участники — жители северной части города: Выборгского, Приморского и Калининского районов.

Как сообщают в ОНФ, к настоящему моменту удалось отремонтировать ямы и выбоины на примерно десятке трасс. В частности, был заменен разбитый асфальт вдоль трамвайных путей на Загородном проспекте, ликвидированы ямы на Большой Морской улице. Также проведен ямочный ремонт на проспекте Художников, Домостроительной улице, Заневском, Индустриальном, Ириновском и Дунайском проспектах, Старообрядческой и Стародеревенской улицах.

«В ближайшее время будут отремонтированы и внутридворовые проезды, на которые активистам Народного фронта пожаловались жители Красносельского района», — отметили в ОНФ. В текущем году предполагается ремонт ям и выбоин на улице Пограничника Гарькавого, 4 и 6, улице Пионерстроя, 7.

Кроме того, петербуржцы жалуются в ОНФ на двойной ремонт — когда новое дорожное полотно приходится вскрывать для ремонта трубопровода или прокладки инженерных сетей.

«При планировании дорожных работ не просто можно, но и нужно учитывать мнение граждан <…> Конечная цель проекта ОНФ — не просто поиск и устранение ям, а составление «народного рейтинга» по состоянию дорог в регионах, требующих первоочередного ремонта. И чем больше неравнодушных петербуржцев с активной гражданской позицией решат зарегистрироваться на карте «убитых» дорог, тем качественнее будет общественный контроль за использованием денежных средств, выделяемых на ремонт дорог», — заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

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