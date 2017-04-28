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В России утвержден план реализации стратегии по борьбе с ВИЧ--инфекцией

Общество

План реализации стратегии состоит из семи разделов и включает 34 мероприятия

Москва, 28 апреля 2017, 15:24 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года, сообщается на сайте правительства РФ.

План реализации стратегии состоит из семи разделов и включает 34 мероприятия.

Основные задачи стратегии — увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции.

Планом в частности предусматривается расширение информирования граждан России по вопросам ВИЧ-инфекции и профилактики ВИЧ-инфекции; обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, заражённым вирусом иммунодефицита человека; разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации и прочее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года постановлением правительства РФ были утверждены правила ведения федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и федерального регистра лиц, больных туберкулезом. Ведением федеральных регистров будет заниматься министерство здравоохранения России.

Напомним, в 2017 году правительством предусмотрено выделение около 20 млрд рублей на противодействие распространению в России ВИЧ-инфекции. Эти средства пойдут на лечение и просветительскую работу. Так, на 14,76 млрд рублей будут централизованно закуплены антивирусные препараты.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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