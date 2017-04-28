Минкультуры Польши: Памятник украинским карателям снесен по закону

Варшава, , 15:12 — REGNUM Памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) находившийся в окрестностях Перемышля, демонтирован в соответствии с законодательством. Об этом 28 апреля сообщает министерство культуры Польши, передает RT.

В министерстве отметили, что украинская сторона не раз получала от Варшавы письма с просьбой урегулировать правовой статус монумента. При этом памятник был далеко не единственным в своем роде, нелегально установленным на территории Республики Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Польше снесли памятник украинским карателям, который в 1994 году был установлен на кладбище села Грушовичи гмины Стубно Перемышльского повята Подкарпатского воеводства. Демонтаж монумента осуществили члены общественных организаций. Глава гмины Стубно Януш Слабицки заявил, что снос памятника поддержали большинство местных жителей.

27 апреля МИД Украины заявило о возмущении демонстративным сносом памятника в Грушовицах. Киев потребовал от польской стороны официальных разъяснений, назвав демонтаж монумента «откровенной провокацией».

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