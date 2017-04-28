Капремонт без выселения, один ребенок – одна «китайка»: Тамбов за неделю

Тамбов, , 15:10 — REGNUM «Тамбовская жизнь» коснулась темы прошедших выборов в Тамбовском районе, которые прошли легитимно и открыто и на которых успешно протестированы QR-коды. Планируется, что технология будет применяться во всех регионах страны уже на президентских выборах в 2018 году. Тамбовская область стала одним из пилотных регионов для тестирования технологии. С этой целью регион посетил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. В день выборов, 23 апреля, независимый эксперт проехал все избирательные участки и проверил, как ведется подсчет голосов с применением QR-кодов. Новая технология применения QR-кодов построена на преобразовании данных о результатах голосования с каждого участка в машиночитаемый код. Система позволяет исключить «человеческий фактор» при введении данных о результатах голосования в ГАС «Выборы» и избежать ошибок. «Я посмотрел, как готовились выборы, как они проходили и как велся подсчет голосов, — рассказал Евгений Шевченко на встрече с губернатором региона Александром Никитиным. — Тамбовская область — пионер такого масштабного тестирования новой технологии, проверили ее в 11 участковых комиссиях. До этого QR-коды применялись в Краснодарском крае, Московской области, Пермском крае, но это были не столь масштабные выборы. Технология сработала на сто процентов с первой попытки и без каких-либо накладок». Шевченко также подчеркнул, что с задачами по обеспечению открытости и легитимности голосования регион справился отлично. Все 32 мандата получили кандидаты «Единой России». И, по мнению Евгения Шевченко, это абсолютно заслуженная победа. Также эксперт отметил высокий уровень явки на выборах в Тамбовском районе. В этот день проголосовали почти 45% избирателей. «Я считаю, что для дополнительных выборов явка почти 45 процентов — очень высокий результат, — комментирует Евгений Шевченко. — На выборах подобного уровня 8—10 процентов считаются за праздник». Член Центризбиркома поблагодарил губернатора Александра Никитина за обеспечение открытых и легитимных выборов, а также за содействие в проведении тестирования QR-кодов.

сообщил о том, что в Мичуринске ветхие дома будут реконструировать, не выселяя жильцов. Мичуринск будет участвовать в пилотном проекте по быстровозводимому каркасному строительству с использованием ЛСТК — легких стальных тонкостенных конструкций. Каркасные дома, построенные по современной технологии из легких стальных тонкостенных конструкций, отличаются высокой скоростью строительства, низкой стоимостью работ и превосходными прочностными характеристиками. На начальном этапе проекта в планах руководства города — реконструировать по новой технологии две ветхие многоэтажки. Принципиальное отличие нового проекта состоит в том, что собственникам не придется вносить деньги и покидать свои квартиры. Новейшая технология строительства выстроена таким образом, что возведение каркаса ведется вокруг уже существующего дома. После завершения основной части строительства жильцы переедут в новое жилье этажом выше. Их старый дом будет разобран, и нижняя часть также будет застроена. Главный плюс такой реконструкции в том, что люди останутся жить на том же месте, только уже в современных условиях. Однако соглашаться на участие в проекте или нет — решать самим собственникам. Наряду с Мичуринском новая технология будет опробована и в других муниципалитетах области — Кирсанове, Рассказово и Котовске.

«Житье-Бытье» рассказало о благоустройстве тамбовского объекта культурного наследия. Парк княгини Оболенской расчистят за 2 млн рублей. Уникальный, по мнению историков и краеведов, памятник советской эпохи — Ирская коммуна — до сих пор был на грани исчезновения. Напомним, село Ленинское в Кирсановском районе, а точнее, бывшее поместье княгини Марии Оболенской, сто лет назад стало родиной для вернувшихся в страну советских эмигрантов из США и Канады. В 2014-м провели государственную историко-культурную экспертизу, которая заключила: здания коммуны — редкий пример жилых домов-коммун в сельской местности, построенных из дерева в 1920—1930-х годах. Но на приведение строений в порядок не было денег. В итоге на сегодняшний день из девяти зданий Ирской коммуны сохранились шесть, и те не в лучшем состоянии. Лишь один дом получил статус памятника и находится под охраной. В прошлом году в Облдуме поднимали вопрос о расчистке парка княгини Оболенской, где стоят несколько домов коммуны, по предварительным данным, на это нужно было 2 млн рублей. Средства попросили в бюджете области. Сейчас стало известно, что деньги выделены и на расчистку парка объявлены торги. Однако судьба домов Ирской коммуны до сих пор остается под вопросом. Хотя какие-то шаги по сохранению комплекса власти намерены предпринять в ближайшее время.

«Известия» привели мнения тамбовских депутатов, выразивших недовольство качеством ремонта дорог в 2016 году. На заседании большинство народных избранников признали неудовлетворительной работу администрации города в сфере дорожного хозяйства. Чиновники горадминистрации отчитались, что из-за увеличения финансирования на 47% дорожные службы отремонтировали внутриквартальные проезды и тротуары, общая протяженность которых составила 25 тыс. кв. м. Однако депутаты обратили внимание на плохое состояние даже тех дорог. Депутаты дали специалистам горадминистрации поручение до 1 июля устранить недостатки на дорогах, находящихся на гарантии после капитального ремонта. В случае если подрядчики откажутся произвести работы, муниципалитет намерен обратиться в суд.

«Мичуринская правда» призывает местных жителей стать участниками акции «Родил ребенка — посади свое дерево». У городской больницы №2 Мичуринска заложили аллею в честь новорожденных. У родильного отделения появились 10 саженцев яблонь-«китаек». Как сообщают в пресс-службе администрации наукограда, по инициативе городского руководства развернулся большой проект по озеленению «Посади свое дерево». В разных микрорайонах стартуют различные акции по высадке плодовых и декоративных деревьев, кустарников и цветов. Первой из них стала акция «Родил ребенка — посади свое дерево». Вместе с главой города, депутатами, руководством больницы будущие и настоящие мамы и папы высадили свои деревца, чтобы вместе с малышами смотреть, как они растут. «Уверен, что акция «Родил ребенка — посади дерево» будет повторяться из года в год и станет настоящей традицией Мичуринска-наукограда, а аллея новорожденных будет расти. Возможно, кто-то захочет также красиво увековечить другие значимые для них события посадкой растений. Хочется надеяться, что те, кому благоустройство города важно и нужно, подхватят инициативу», — поприветствовал собравшихся градоначальник Александр Кузнецов. Целью проекта «Высади свое дерево» является создание на территории Мичуринска-наукограда аллей из яблонь. В разных частях города будут высажены плодовые деревья лучших сортов, выращенные в садах Федерального научного центра.

«Тамбовский курьер» сообщил о поступивших за три месяца в бюджетную систему около 10 млрд рублей. В январе-марте 2017 года от налогоплательщиков Тамбовской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило 9884,2 млн рублей налогов, сборов и взносов, администрируемых ФНС России, из них в консолидированный бюджет региона — 5040,5 млн рублей. По сравнению с январем-мартом 2016 года поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет области увеличилось на 614,8 млн рублей, или на 13,9%.

«Тамбовская жизнь» рассказала о прошедшей «Библионочи» в Пушкинской библиотеке, которая поставила рекорд по посещаемости. В ночь с пятницы на субботу двери очага культуры были широко распахнуты для всех желающих, которых набралось больше трех тысяч человек — абсолютный рекорд за все четыре года проведения акции. Впрочем, читать на этот раз здесь было совсем не обязательно. Потому что организаторы «библионочи» главной целью мероприятия ставили привлечь к чтению: через веселые и познавательные конкурсы и квесты, а также танцы, песни, игры, выставки, мастер-классы и, конечно, заинтересованное общение посетителей друг с другом. Наверное, никогда тихие залы библиотеки не видели такого количества народа от мала до велика. Причем дети, которые пришли сюда как на праздник ночного непослушания, были гарантированно защищены от необходимости находиться дома после 22 часов в рамках «комендантского часа», так как для них это была даже не «ночь», а официальные «библиосумерки».