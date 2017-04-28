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Ветеранов услышали: В Челябинске откроют мемориальную доску маршалу Победы

Общество

Памятный знак Георгию Жукову будет установлен на одноименной улице в Металлургическом районе

Челябинск, 28 апреля 2017, 15:04 — REGNUM  Мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову установят в Челябинске на одноименной улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Памятный знак будет установлен на доме номер 32, расположенном на улице Жукова в Металлургическом районе. Торжественное открытие состоится завтра, 29 апреля в 14.30. В мероприятии примут участие официальные лица города, металлургического района, представители ветеранских организаций, волонтерского движения.

Ветерана, люди пожилого возраста, приветствуют установку мемориальной доски, и отмечают высокие заслуги и авторитет маршала Жукова, который к тому же был несколько раз в Челябинской области.

«Полководец бывал в нашем регионе трижды: посещал Чебаркульскую дивизию, а также автомобильное и летное военные училища в Челябинске. В Челябинске только одна улица Жукова, и она расположена именно в Металлургическом районе. Это одно из самых проходных мест на ЧМЗ, здесь стоит церковь, расположены прогулочные аллеи, здесь много красивых исторических домов. Эту табличку обязательно нужно было сделать, чтобы люди помнили и знали тех героев, которые подарили нам мирную жизнь», — сообщил ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель Металлургического района Михаил Резепин.

Солидарны и активно поддерживают ветеранов подрастающее поколение. «Представители движения Волонтеры Победы примут участие в открытии мемориальной доски маршалу Жукову в Металлургическом районе», — сообщила координатор челябинского представительства Волонтеров Победы Екатерина Баймухаметова.

Отметим, с инициативой установки памятного знака Советскому маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову неоднократно выступали ветераны, но лишь теперь их просьба будет реализована. Откликнулся один из депутатов, избравшийся по металлургическому избирательному округу Владимир Бурматов, который внес вклад в увековечивание в Челябинске памяти Великого полководца времен Великой Отечественной войны.

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