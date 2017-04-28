Авиасообщение между Крымом и Белоруссией может пройти через Сочи

Симферополь, , 15:25 — REGNUM Российские власти изучают возможность открытия воздушного сообщения между Минском и Симферополем с промежуточной посадкой в сочинском аэропорту Адлер. Об этом 28 апреля на пресс-конференции сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Мы заинтересовались вопросом организации перелётов. Данный вопрос был озвучен на заседании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака в апреле. Даны поручения рассмотреть возможность организации авиарейсов из Минска в Крым», — заявил Стрельбицкий.

Министр уточнил, что сейчас рассматривается в том числе вариант организации перелета по маршруту Минск — Адлер — Симферополь.

«Я считаю, если сейчас невозможно сделать прямой перелёт из Минска в Симферополь, то его надо сделать с минимальным временем доставки туристов», — отметил министр.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, что через Сочи это будет и интересней, и комфортней. Потому что тогда мы сможем совместить приезд наших белорусских коллег как в Краснодарский край, так и перелёт в Крым», — добавил он.

Отметим, что о планах восстановить авиасообщение между Крымом и Белоруссией заявил в конце марта 2017 года член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. По его словам, крымчане также проявляют интерес к Белоруссии и совершают частные туристические поездки в страну.