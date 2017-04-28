Франция: Месяцем тюрьмы обернулась кража 20 центов в департаменте Лан

Лилль, Франция, , 15:01 — REGNUM

Суд французской коммуны Лан осудил 27 апреля к одному месяцу мужчину тюремного заключения за кражу 20 центов из машины владельца гаража, работающего для жандармерии, заявили 28 апреля в прокуратуре Лилля, сообщает BFMTV.

Преступление произошло в конце января, когда 42-летний мужчина попытался открыть автомобиль, припаркованный у здания жандармерии. Автомобиль был закрыт, однако вся добыча взломщика ограничилась монетой в 20 центов.

В этот момент его увидел владелец автомобиля, в результате чего он был задержан представителями полиции.

Как отметил судья, такое суровое наказание за столь небольшую сумму кражи может показаться непропорциональным, однако арестант уже имел несколько судимостей, в том числе за воровство.

«Лишь случайностью стало, что были украдены только 20 центов. Если бы там была банкнота в €100, он взял бы и её», — подчеркнул судья.

«Для правосудия тот, кто украл яйцо, украл и быка», — заявил адвокат осужденного.