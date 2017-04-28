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«Единая Россия» займется проблемами детских яслей

Общество

Социальная платформа «Единой России» посвятит свое первое заседание проблемам организации ясельных групп

Москва, 28 апреля 2017, 14:37 — REGNUM  

Председатель Социальной платформы «Единой России», председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что готовится первое заседание платформы, которое будет посвящено яслям.

«Первое заседание Социальной платформы мы назначили на 1 июня в Международный день защиты детей на тему обеспеченности детей ясельными группами», — заявил сенатор на рабочей встрече платформы.

По словам председателя платформы, в рамках подготовки заседания обсуждаются вопросы введения нового стандарта сертификации деятельности воспитателей, а также введения стандартного проектирования частных детских садов. «На сегодняшний день многие эксперты указывают на нехватку данных касательно количества детей от 1,5 до 3 лет, посещающих ясли. Сегодня мы рассматриваем различные способы решения проблемы обеспечения мест: это и семейные детские сады, НКО, частные детские сады».

Валерий Рязанский также сообщил, что заместителем председателя платформы стала Людмила Кононова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как отметила в свою очередь Людмила Кононова, на сегодняшний день есть существенные пробелы в законодательстве, касающиеся лицензирования деятельности нянь. «Мы обозначили очень важную тему, связанную с нелегальным рынком нянь, которые на сегодняшний день работают вне правового поля. Эта проблема сейчас обсуждается правительством, депутатами Госдумы, Советом Федерации — каким образом легализовать этот серый рынок? Мы будем прорабатывать законодательные меры по сертификации, легализации нянь. Таким образом, мы обезопасим родителей, которые нанимают нянь» — уточнила она.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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