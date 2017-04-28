Житель Британии испытал костюм «Железного человека» — видео

Лондон, , 14:35 — REGNUM Изобретатель из Великобритании Ричард Браунинг разработал и создал летающий костюм, имитирующий экипировку супергероя из фильма «Железный человек». Короткое видео, на котором запечатлен момент испытаний костюма, обнародовано на портале YouTube.

На кадрах видно, как Браунинг в своем костюме пролетел по кругу и завис на небольшом расстоянии от земли.

Отметим, что равновесие изобретатель держал с помощью двигателей, приложенных к его рукам и спине.