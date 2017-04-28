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Останки свыше 4 тысяч воинов нашли поисковики в Ленобласти за год

Общество

На «Вахту памяти» в 2017 году на территории региона заступили 273 поисковых отряда в составе трех тысяч человек

Поисковики у мемориала павшим воинам в Ленобласти
Иллюстрация: Lenobl.ru
Поисковики у мемориала павшим воинам в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 28 апреля 2017, 14:30 — REGNUM  Поисковиками в Ленинградской области в 2016 году были найдены останки более 4 тысяч воинов, павших в боях Великой Отечественной войны. В 2017 году на «Вахту памяти» в Ленобласти выйдут 273 отряда из 20 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Финляндии.

Торжественное открытие нового поискового сезона состоялось сегодня, 28 апреля, на мемориале «Синявинские высоты» с участием губернатора региона Александра Дрозденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Война не считается законченной, пока не захоронен последний солдат. И поисковые отряды, участвующие в «Вахте памяти», не только предают земле останки наших родных, но и восстанавливают эпизоды многочисленных подвигов, совершенных солдатами и офицерами в годы войны. Это очень важная работа, за которую от имени ленинградцев вам, поисковики, большое спасибо», — сказал Александр Дрозденко, открывая митинг, посвященный началу «Вахты памяти-2017».

По результатам 2016 года из числа найденных поисковыми отрядами на территории Ленобласти остаанков были установлены по смертным медальонам и подписным вещам имена 279 бойцов и командиров Красной Армии.

Проведено 33 церемонии захоронения, в ходе которых земле со всеми почестями преданы останки 4080 защитников Родины и 57 гражданских жертв войны. На церемониях захоронения присутствовали родственники 32 бойцов. В ходе обследования территорий обнаружено три не учтенных в документах плановых захоронения погибших.

Открытие «Вахты Памяти» на протяжении последних лет проводится на территории Кировского района Ленобласти, где шли самые ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда, и где работает большая часть поисковых отрядов.

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Первая масштабная «Вахта Памяти» на территории 47-го региона прошла в 1989 году. С каждым годом количество участников поискового движения неуклонно растет. В настоящее время общее количество участников поисковых экспедиций на территории Ленинградской области составляет более 3000 человек.

На торжественном митинге сегодня собрались представители патриотических общественных объединений, проводящих поисковые работы на территории региона из Ленинградской, Челябинской, Кировской, Новосибирской, Владимирской, Тамбовской, Архангельской, Ульяновской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарии и других регионов России.

По итогам поисковых работ в 2016 году отрядам, которые внесли особый вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества, были вручены грамоты комитета по молодежной политике Ленобласти.

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В полевой сезон 2017 года на территории Ленобласти планируется работа 273 поисковых отрядов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Саратовской, Челябинской, Кировской, Иркутской, Новосибирской, Владимирской, Вологодской, Свердловской, Ульяновской, Самарской, Пермской, Оренбургской, Курганской, Архангельской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей, Татарии, Башкирии и Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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