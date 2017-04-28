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Таджикским паломникам сохранили количество квот на хадж

Общество

Стоимость паломничества вновь возрастет

Хадж
Иллюстрация: Maxpixel.freegreatpicture.com
Хадж

Душанбе, 28 апреля 2017, 14:21 — REGNUM  Утверждено количество квот на совершение хаджа для таджикистанцев — 6 тысяч, при том, что в Таджикистане сокращения их числа. Об этом пишет сегодня, 28 апреля, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на Комитет по делам религии и упорядочению традиций и обрядов.

Сейчас в стране проходит отбор желающих отправиться к святыням ислама. Получить квоту сможет только человек не моложе 40 лет, имеющий хорошее здоровье и устойчивое материальное положение.

Провести строгий обор будущих паломников и проверять их финансовые возможности распорядился вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

«Главы управлений по делам религии на местах должны лично посетить семью будущего паломника, и сами удостовериться об их финансовом положении, проблемах, долгах и пр. Если у семьи, которая желает отправить кого-то в хадж, имеются долги, в том числе перед банком, то заявление будет возвращено», — цитирует издание слова источника в Комитете по делам религий.

Тем временем отмечается, что все еще не определена стоимость хаджа, «но однозначно, она будет выше, чем в минувшем году, из-за повышения курса доллара к сомони», уточнил источник.

Напомним, повысить минимальный возраст паломников в Таджикистане решили в январе 2016 года. Власти объясняют это нововведение желанием повысить шансы пожилых граждан на посещение исламских святых мест.

Что касается стоимости, то в 2016 году для таджикских паломников хадж подорожал сразу на 5 тыс. сомони (41 тыс. российских рублей на тот момент) и составила 28,6 тыс. сомони (порядка 235 тыс. рублей).

«В стоимость хаджа, как правило, входят авиаперелет в обе стороны, проживание в отелях Мекки и Медины, трехразовое питание (горячее питание), жертвенное животное, трансфер в Мине, Арафате и Муздалифе, медицинская страховка, вакцинация, сопровождение гида, рабочей группы и группы медиков, а еще чемодан и ручная сумка с символами страны. А также стоимость визы, плюс специальные курсы для паломников до отъезда в Саудовскую Аравию», — пишет «Азия-Плюс».

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Хадж
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