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Норвежцы займутся исследованием возбудителя болезни мурманской сёмги

Общество

Договорённость об этом была достигнута на рабочей встрече в Норвегии

Мурманск, 28 апреля 2017, 15:47 — REGNUM  В 2016—2017 годах в Норвежском ветеринарном институте будут проводиться научные исследования возбудителя ульцеративного дермального некроза, который послужил причиной гибели производителей сёмги в мурманских реках Кола и Тулома, а также в европейской реке Торнио в 2015—2016 годах. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам поездки мурманских чиновников в Норвегию.

«В ходе поездки специалисты посетили ряд предприятий аквакультуры и производства рыбопродукции, в том числе завод по производству смолта в городе Берген, ознакомились с технологиями выращивания и переработки рыбы, а также с действующей в Королевстве системой контроля за безопасностью и качеством рыбы и рыбопродукции, — сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области. — Была достигнута договорённость о проведении лабораторных исследований образцов рыбы из рек Мурманской области».

Напомним, учёные установили окончательный диагноз сёмге, которая несколько лет подряд массово гибла в реках Мурманской области, летом 2016 года.

Ульцеративный дермальный некроз (УДН) — это кожное заболевание рыб, протекающее с образованием кожных язв. Язвы могут атаковываться вторичными патогенами — бактериями и грибами, и в конечном итоге эти смешанные инфекции могут привести к смерти рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, это заболевание регистрировалось ещё в 18 веке, под названием «болезнь сёмги» — до середины 1960-х годов, когда оно впервые было обнаружено на юго-западе Ирландии. Затем УДН постепенно распространился на реки на Британских островах и далее, в соседние районы. Случаи массовых вспышек болезни прекратились в середине 1970-х годов.

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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