Литва: жителей всё меньше, здоровье – всё хуже

Вильнюс, , 13:53 — REGNUM Ежедневно в Литве продается почти 200 тыс. упаковок лекарств, 2/3 из них составляют рецептурные средства. Хотя численность населения Литвы за шесть лет снизилась более чем на 6%, общее количество продаваемых в стране препаратов не сократилось, а один житель в 2016 году в среднем потреблял на 20% лекарств больше, чем в 2011 году. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 апреля, в администрации сети аптек Gintarinės vaistinė.

По данным Государственной службы по контролю над лекарствами, в 2011 году тысяча жителей Литвы в день потребляла 874 дозы лекарств. Несмотря на сокращение численности населения, количество потребляемых в стране лекарств не снизилось — сегодня на тысячу человек приходятся 1056 доз. Так что в среднем житель Литвы ежедневно выпивает более одной дозы лекарства — на 1/5 больше, чем пять лет назад.

По словам работника аптеки Йолиты Скиндерскене, специалисты видят рост потребления лекарств, но проблема комплексная, и нет одного ответа на вопрос, почему так происходит: «Мы можем искать причины роста потребления лекарств в меняющейся демографии страны. Число людей старшего возраста растет, увеличивается средняя продолжительность жизни, а человек старшего возраста всегда потребляет больше лекарств, потому что выше риск хронических заболеваний, чаще появляются проблемы с суставами, пищеварением, кровеносными сосудами».