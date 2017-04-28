Пятница, 28 Апреля 2017 года
14:50:27 МСК

Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву

Общество

Более 100 большегрузов прошли в протестной колонне по дорогам республики

Черкесск, 28 апреля 2017, 13:19 — REGNUM  Дальнобойщики Карачаево-Черкесии опровергли утверждения премьер-министра Дмитрия Медведева, что число бастующих против системы «Платон» в республике снизилось всего до трех человек. Участники протестной акции прошли автопробегом по дорогам региона, передает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Под несмолкаемый гул звуковых сигналов в колонне двигались свыше 100 грузовых автомобилей. Напомним, 4 апреля в подобной акции в Карачаево-Черкесии участвовали 70 большегрузов.

По заявлениям протестующих, своим автопробегом они хотели обратить внимание главы правительства РФ на то, что акция протеста дальнобойщиков не пошла на спад и что конкретно в Карачаево-Черкесии бастуют не «всего три водителя большегрузов», а около 500 человек. Напомним, Медведев 19 апреля заявил о 480 бастующих по всем субъектам России.

Активисты Карачаево-Черкесии назвали его слова дезинформацией, искажающей реальные масштабы протеста. По словам водителей, они собираются отстаивать свои требования до конца.

Ранее по теме: Дальнобойщики Карачаево-Черкесии протестуют против системы «Платон»

Напомним, дальнобойщики Карачаево-Черкесии вышли на протестную акцию против системы «Платон» в конце марта. Около 70 водителей потребовали полной отмены «Платона», снижения акцизов на топливо, наведения порядка с транспортным налогом и весовым контролем.

Читайте также по теме: Дальнобойщики Северного Кавказа сдались: первыми ушли водители РСО-Алании

Глава Северной Осетии приказал задерживать дальнобойщиков-вредителей

Как сообщало ИА REGNUM, после почти месяца забастовки протестный лагерь дальнобойщиков был свернут в Северной Осетии. Ни одной машины не осталось в Дигоре, где с 27 марта располагался лагерь.

Сначала среди дальнобойщиков произошел раскол: пока одни отстаивали свои права на забастовке, другие вышли в рейсы. После этого протестующие решили создать свою транспортную фирму и профсоюз, которые будут заключать договоры на перевозки и решать проблемы водителей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Система оплаты проезда «Платон»
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное