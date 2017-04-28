Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву

Черкесск, , 13:19 — REGNUM Дальнобойщики Карачаево-Черкесии опровергли утверждения премьер-министра Дмитрия Медведева, что число бастующих против системы «Платон» в республике снизилось всего до трех человек. Участники протестной акции прошли автопробегом по дорогам региона, передает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Под несмолкаемый гул звуковых сигналов в колонне двигались свыше 100 грузовых автомобилей. Напомним, 4 апреля в подобной акции в Карачаево-Черкесии участвовали 70 большегрузов.

По заявлениям протестующих, своим автопробегом они хотели обратить внимание главы правительства РФ на то, что акция протеста дальнобойщиков не пошла на спад и что конкретно в Карачаево-Черкесии бастуют не «всего три водителя большегрузов», а около 500 человек. Напомним, Медведев 19 апреля заявил о 480 бастующих по всем субъектам России.

Активисты Карачаево-Черкесии назвали его слова дезинформацией, искажающей реальные масштабы протеста. По словам водителей, они собираются отстаивать свои требования до конца.

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Напомним, дальнобойщики Карачаево-Черкесии вышли на протестную акцию против системы «Платон» в конце марта. Около 70 водителей потребовали полной отмены «Платона», снижения акцизов на топливо, наведения порядка с транспортным налогом и весовым контролем.

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Глава Северной Осетии приказал задерживать дальнобойщиков-вредителей

Как сообщало ИА REGNUM, после почти месяца забастовки протестный лагерь дальнобойщиков был свернут в Северной Осетии. Ни одной машины не осталось в Дигоре, где с 27 марта располагался лагерь.

Сначала среди дальнобойщиков произошел раскол: пока одни отстаивали свои права на забастовке, другие вышли в рейсы. После этого протестующие решили создать свою транспортную фирму и профсоюз, которые будут заключать договоры на перевозки и решать проблемы водителей.