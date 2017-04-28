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Украина обнародовала проморолик к «Евровидению» с видами Крыма

Общество

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве в начале мая 2017 г

Киев, 28 апреля 2017, 13:12 — REGNUM  Украинский кризисный медиа-центр (Ukraine сrisis mediacenter) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook рекламный ролик к предстоящему музыкальному конкурсу «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Ролик называется «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» (Come to Ukraine to celebrate diversity) и длится 30 секунд. Среди показанных в коротком видео живописных уголков страны представлен и российский Крым.

Так, в рекламном ролике, сделанного для гостей международного мероприятия, присутствуют кадры известного памятника архитектуры «Ласточкино гнездо».

«Наш лозунг — праздновать разнообразие — очень своевременен, — говорится в сообщении. — Разнообразие — главный актив, который делает общество сильнее и нашу жизнь значимой».

Отметим, что песню, призывающую приехать на Украину, исполняет финалистка украинской версии шоу «Голос. Дети» Анастасия Багинская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве в начале мая 2017 г: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Россия на песенном конкурсе представлена не будет, так как официальный Киев по политическим причинам отказался пускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову.

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