В Госдуме предлагают уточнить налоги для развития арендного жилья

Москва, , 13:06 — REGNUM Рынок доступного арендного жилья, о необходимости которого говорилось в указе президента РФ Владимира Путина, растет слишком медленно и точечно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе заседания Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Еще в прошлом созыве мы приняли раздел Жилищного кодекса, который касается наемных домов, но процесс их строительства пошел только в тех точках, где интенсивно развивается производство», — заявила Хованская. «Мы увлеклись собственностью, а потребность в найме жилья острая», — говорит парламентарий.

По ее словам, депутатам сегодня необходимо пересмотреть налоговое законодательство, связанное с некоммерческим жилищным фондом.

«Как мы помним, налог на имущество сегодня рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, а это тормозит развитие института некоммерческого найма жилья», — отметила Хованская.

Напомним, в РФ действует закон, который подразумевает создание в регионах так называемых наемных домов социального проживания. Квартиры в таких домах не подлежат приватизации, продаже или сдаче под наем. В таких домах граждане могут проживать по договору найма и при это платить арендную плату, которая будет существенно ниже рыночной.