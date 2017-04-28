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В Сальвадоре вступил в силу закон о запрете горнорудной промышленности

Общество

Закон запрещает разведку и добычу металлов как шахтным, так и открытым способом, использование токсичных химических веществ, а также обработку металлов на всей территории страны

Сан-Сальвадор, 28 апреля 2017, 12:51 — REGNUM  В Сальвадоре вступил в силу закон, запрещающий горнорудную промышленность. Текст документа был опубликован 27 апреля в официальной газете правительства Diario Oficial, сообщает LaInfo.es.

Таким образом, по мнению экологов, считающих горнорудную деятельность наиболее разрушительной для окружающей среды и здоровья населения, Сальвадор стал лидером в борьбе св горнодобывающей промышленностью.

Законопроект, принятый 29 марта 2017 года Законодательным собранием Сальвадора, запрещает разведку и добычу металлов как шахтным, так и открытым способом, использование токсичных химических веществ, таких как цианид и ртуть, а также переработку металлов на всей территории Сальвадора, за исключением производства, ремонта или продажи ювелирных изделий или продуктов из драгоценных металлов.

Кроме того, министерству экономики страны поручено координировать с министерством окружающей среды принятие решений по восстановлению от «ущерба, нанесенного шахтами», чтобы «вернуть людям здоровую окружающую среду».

«Закон более чем новаторский, этот закон направлен против промышленности, которая при некоторой пользе общинам, наносит серьезный вред окружающей среды, загрязняет водные источники. Этот закон стоит приветствовать», — заявил президент Экологической группы Сальвадора Маурисио Серменьо.

Напомним, принятие данного закона происходило в условиях сильного давления со стороны экологических организаций, организаций по защите прав человека и католической церкви.

В 2015 году трое экологов погибли в ходе противостояния с канадской горнодобывающей компании Pacific Rim/Oceana Gold, которая в настоящее время подала на Сальвадор в международные инстанции иск на $300 млн за запрет добычи в месторождениях «Эль Дорадо» в северном районе Кабаньяс.

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