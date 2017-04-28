1,5 тыс. силовиков будут охранять порядок на майских праздниках в Калуге

Калуга, , 12:51 — REGNUM Более полутора тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, добровольцев из народных дружин, представителей казачества и частных охранных организаций задействуют для охраны общественного порядка во время майских праздников в Калужской области, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, при проведении массовых мероприятий в местах с большим скоплением людей предусмотрена работа участковых уполномоченных полиции, нарядов патрульно-постовых, противопожарных и медицинских служб.

Планируется уделить особое внимание безопасному передвижению транспорта и пешеходов, проверкам противопожарного состояния мест проведенияпраздничных торжеств, пожарной безопасности школ и дошкольных учреждений.

Также будет усилен контроль за бесхозным автотранспортом. В целях недопущения актов вандализма предусмотрена охрана всех расположенных на территории области памятников и мемориалов.

Напомним, для охраны мест массового скопления людей в 2016 году в целом по России задействовали около 120 тысяч сотрудников полиции.