1,5 тыс. силовиков будут охранять порядок на майских праздниках в Калуге
В Калужском регионе усилят меры безопасности
Калуга, 28 апреля 2017, 12:51 — REGNUM Более полутора тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, добровольцев из народных дружин, представителей казачества и частных охранных организаций задействуют для охраны общественного порядка во время майских праздников в Калужской области, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Как заявили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, при проведении массовых мероприятий в местах с большим скоплением людей предусмотрена работа участковых уполномоченных полиции, нарядов патрульно-постовых, противопожарных и медицинских служб.
Планируется уделить особое внимание безопасному передвижению транспорта и пешеходов, проверкам противопожарного состояния мест проведенияпраздничных торжеств, пожарной безопасности школ и дошкольных учреждений.
Также будет усилен контроль за бесхозным автотранспортом. В целях недопущения актов вандализма предусмотрена охрана всех расположенных на территории области памятников и мемориалов.
Напомним, для охраны мест массового скопления людей в 2016 году в целом по России задействовали около 120 тысяч сотрудников полиции.
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