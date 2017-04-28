Названа дата оглашения приговора ловцу покемонов Соколовскому

Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Приговор уральскому блогеру и ловцу покемонов Роману Соколовскому огласят 11 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в ходе заседания прокурор потребовал для Соколовского трёх с половиной лет колонии общего режима. При этом защита подсудимого считает его невиновным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Судебный процесс длится с 13 марта. А задержан Соколовский был в начале сентября 2016 года. Ему вменяют возбуждение вражды и ненависти, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также незаконный оборот специального технического средства.

Дело Соколовского вызвало широкий общественный резонанс. Многие общественники, в том числе и представители духовенства, выступили в его защиту.

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