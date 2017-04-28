Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
Города в Европе сияют желтым
Москва, 28 апреля 2017, 12:22 — REGNUM Глава Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, почему столица РФ сияет белым светом, как полярная звезда, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
«Москва сияет как полярная звезда, потому что использует высокотехнологичное современное энергосберегающее освещение», — отметил Шапошников на заседании Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.
Так он прокомментировал в том числе оформление обложки исследования Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» о развитии городов, на котором изображена карта Европы.
«Свет в Европе желтый, у нас — полярный», — сказал спикер Мосгордумы.
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Городское благоустройство
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