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Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы

Общество

Города в Европе сияют желтым

Ночная Москва
Иллюстрация: Pixabay.com
Ночная Москва

Москва, 28 апреля 2017, 12:22 — REGNUM  Глава Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, почему столица РФ сияет белым светом, как полярная звезда, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Москва сияет как полярная звезда, потому что использует высокотехнологичное современное энергосберегающее освещение», — отметил Шапошников на заседании Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

Так он прокомментировал в том числе оформление обложки исследования Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» о развитии городов, на котором изображена карта Европы.

«Свет в Европе желтый, у нас — полярный», — сказал спикер Мосгордумы.

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