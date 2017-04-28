Пятница, 28 Апреля 2017 года
13:17:01 МСК

Ярославские депутаты решают проблему содержания спортплощадок

Общество

Площадки строятся на бюджетные деньги, но остаются бесхозными

4
Депутаты на спортплощадке
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Депутаты на спортплощадке

Ярославль, 28 апреля 2017, 12:15 — REGNUM  В этом году муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля приведет в надлежащее состояние две-три дворовых спортплощадки. Об этом ИА REGNUM рассказал директор учреждения, председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Александр Черепанин.

«Дирекция спортивных сооружений» отвечает за состояние 16 открытых спортплощадок во дворах, однако денег на ремонт всех их в этом году не хватит, признает депутат.

«В этом году дирекции не удастся привести все спортивные площадки в надлежащее состояние. На те деньги, которые заложены на этот год, не получится. Все от финансирования будет зависеть, но две-три площадки поправим», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Черепанин.

«Дирекция спортивных сооружений» только недавно стала ответственной за спортплощадки во дворах. Специалисты учреждения провели подробное обследование площадок и определили списки необходимых ремонтных работ и перечень оборудования, которое нужно заменить и восстановить. Пока эти площадки находятся в плачевном состоянии: выломаны целые секции хлипкого ограждения, имеются дыры, местами не работает освещение, баскетбольные щиты разломаны, исчезли футбольные ворота, подходы к площадкам изрыты автомобильными шинами.

Депутат муниципалитета, председатель постоянной комиссии по социальной политике Вера Никольская считает, что у каждой спортплощадки должен быть хозяин, который обязан нести за нее ответственность.

«Другой вопрос — что у нас есть площадки, построенные в 2016 году, которые не выдержали зимы Все недостатки должны быть устранены за счет подрядчиков», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

По ее словам, ключевая проблема в неудовлетворительном состоянии спортплощадок, построенных в более ранние годы, кроется в отсутствии соответствующего финансирования.

«Бюджетная организация как будет нести ответственность? Мы должны, например, школе деньги выделять на содержание площадки из бюджета. А много лет мы этого не делали. Школы изощрялись, кто как может. Для решения проблемы сначала все площадки необходимо записать в реестр. А затем на каждую площадку определить хозяина. И предусматривать деньги. Мы на крыши деньги даем — даем, на кошение травы даем, и на площадки должны давать. Это же имущество», — подчеркнула Вера Никольская.

25 апреля депутаты муниципалитета проинспектировали состояние спортплощадок в Дзержинском районе Ярославля. В ходе объезда выяснилось, что далеко не все площадки находятся в удовлетворительном состоянии. При этом в последние годы по инициативе депутатов были выделены большие средства из бюджета на строительство многофункциональных спортивных площадок во дворах и на пришкольных территориях.

Депутаты замечали, что многие объекты были выполнены с нарушением строительных норм и из неподходящих материалов. После строительства площадки зачастую оставались бесхозными и постепенно разрушались. На заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города депутаты вновь подняли вопрос о содержании и ремонте площадок.

Часть спортплощадок, находится в ведении школ. Собственными силами образовательных учреждений площадки содержатся в порядке: проводится укрепление ограждения (оно не выносит даже легких ударов мячом), ремонтируется освещение. Часто оборудование при этом приходит в негодность: отламываются баскетбольные корзины, рвутся сетки футбольных ворот, рушится покрытие, в результате образуются дыры и лужи.

Депутаты посетили площадки школ №№ 90, 58, 55 и 29 и везде обнаружили схожие проблемы. При этом состояние футбольной площадки у школы № 56 депутатов порадовало. Площадка была построена в 2016 году, и ее покрытие хорошо сохранилось. Вместе с тем стерлась разметка поля. Ограждение пришлось укреплять в районе ворот.

Информация и фотоматериалы с объезда будут проанализированы и представлены на заседании муниципалитета при рассмотрении вопроса о содержании спортивных площадок в Ярославле. Народные избранники планируют разработать рекомендации мэрии по содержанию площадок и следить в дальнейшем за их судьбой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
Главное сегодня
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
ещё главное