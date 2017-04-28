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В Бразилии проходит всеобщая забастовка, вызванная реформами правительства

Общество

Протест профсоюзов вызвали неолиберальные реформы, с помощью которых правительство пытается преодолеть глубокий экономический кризис в стране

Флаг Бразилии
Eugenio Hansen, OFS
Флаг Бразилии

Бразилиа, 28 апреля 2017, 12:19 — REGNUM  В Бразилии 28 апреля проходит всеобщая забастовка против неолиберальных реформ президента Мишеля Темера, которая может стать самым массовым протестом рабочих за последние 30 лет, сообщает канал TeleSur.

Масштаб организованной профсоюзами забастовки 28 апреля может перерасти массовые манифестации 1996 года, когда профсоюзы вышли на улицы в знак протеста против безработицы и низкой заработной платы.

«Идея не в том, чтобы провести акцию протеста, но в том, чтобы собрать людей на улицах и площадях, остановив все производство и сферу услуг, превратить города в города-призраки», — заявила ответственная за связи с общественностью Единой конфедерации трудящихся в штате Пара Вера Паолони.

Глава Конфедерации Вагнер Фрейтас, со своей стороны, заявил, что всеобщая забастовка воплотит отказ рабочего класса и общественных движений от реформ пенсионной системы и трудового законодательства.

Эти меры, предпринятые правительством, совпадают с рекордными цифрами безработицы, которая достигла 13,5 миллионов человек, и с глубоким экономическим кризисом, который бразильское правительство пытается решить с помощью пакета спорных реформ, вызывающих недовольство рабочих, сообщают представители профсоюзов.

Профсоюзы, как организаторы протеста, наряду с общественными движениями объединили различные слои общества, в том числе школьных учителей и некоторых сановников католической церкви.

«Реформы такого значения не могут быть реализованы без широкого общественного обсуждения», — заявил генеральный секретарь Национальной конференции бразильских епископов епископ Леонардо Штайнер.

Напомним, Палата депутатов парламента Бразилии 26 апреля приняла, несмотря на протесты профсоюзов и поддерживающих их партий, законопроект о реформе труда, далее ее должны одобрить в верхней палате парламента страны.

Она может привести к удешевлению рабочей силы, увеличению продолжительности рабочего дня и к другим ухудшениям условий труда, ввиду предписываемого ею превалирования положений трудового контракта, заключаемого между работником и работодателем, над нормами трудового законодательства.

Кроме того, реформа затруднит финансирование деятельности профсоюзов, отменив обязательный профсоюзный взнос.

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Защита прав трудящихся
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