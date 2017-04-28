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Ярославская полиция плохо боролась с незаконной миграцией

Общество

Прокуратура выявила нарушения

Мигрант
Иллюстрация: Pixabay.com
Мигрант

Ярославль, 28 апреля 2017, 12:00 — REGNUM  Прокуратура Ярославской области нашла нарушения в работе Управления по вопросам миграции УМВД Ярославской области. В ходе проверки установлены 31 нарушение за полгода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура проверяла как соблюдается законодательство, направленное на предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции, при оформлении разрешений на временное проживание в РФ и видов на жительство.

«Двум жительницам Молдовы выдали вид на жительство без сертификата о отсутствии ВИЧ-инфекции. Это грубейшее нарушение, при отсутствии такой справки даже документы не должны были брать. Еще полиция должна регулярно отслеживать, не возникли ли обстоятельства, которые являются основанием для аннулирования разрешение на временное проживание или вида на жительство. Например, если человек осужден или выехал из России. Но мы нашил случай, когда человек выехал из страны, а действие разрешения на временное проживание прекратили только через 1,5 года «, — сказала корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Елена Смирнова.

Кроме этого прокуратура обнаружила факты выдачи видов на жительство в отсутствие необходимых документов, неполного проведения проверок, несвоевременного направления уведомлений о результатах рассмотрения заявлений и многое другое.

По результатам проверки в адрес начальника УМВД России по Ярославской области направлено представление об устранении нарушений. В течение месяца полицейские должны отчитать о проделанной работе по исправлению ошибок.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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