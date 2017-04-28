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В первомайских торжествах примут участие свыше 100 тысяч свердловчан

Общество

Праздничное шествие в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «За достойные работу, зарплату, жизнь!»

Екатеринбург, 28 апреля 2017, 12:09 — REGNUM  В Екатеринбурге 1 мая более 25 тысяч горожан выйдут на праздничные мероприятия в День Весны и Труда. Организаторами шествия и митинга выступили профсоюзы, «Общероссийский народный фронт», общественные и студенческие организации, а также местное отделение «Единой России», сообщили в департаменте информационной политике губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Также праздничные мероприятия пройдут и в других муниципалитетах региона: Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Североуральске и других городах. Всего ожидается, что на торжественные акции выйдут более 100 тысяч свердловчан. В 2017 году шествие пройдет под единым лозунгом «За достойные работу, зарплату, жизнь!».

В Екатеринбурге шествие начнётся от Дома Севастьянова в 09:30 по местному времени. Участники пойдут по проспекту Ленина к Площади 1905 года, где состоится митинг. В торжественных мероприятиях намерены принять участие первые лица области. Ожидается, что на шествие выйдут исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Также в этот день состоится шествие и митинг организованный свердловским обкомом КПРФ. Их мероприятие начнётся в 11:00 по местному времени. Участники соберутся у здания Главпочтамта и по проспекту Ленина отправятся на Площадь 1905 года, где проведут митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия по случаю Первомая пройдут и в Невьянске. Однако там шествие и митинг приобретут антинаркотическую направленность. Жители также намерены обратиться к президенту России с требование не допустить незаконного освобождения наркоторговцев от уголовной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело сына чиновника: Свердловчане попросят помощи у Путина

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1 мая 2017 года
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