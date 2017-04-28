Законодателям рекомендуют рассматривать город как продолжение квартиры

Москва, , 11:55 — REGNUM Законодателям следует рассматривать город как продолжение квартир. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Все большую роль будут играть в экономическом развитии города — не только через привлечение инвестиций, развитие научно-технического потенциала, но будут играть огромную роль конкуренция и борьба за потенциал, потому что от такого какой город, зависит, какой будет у города потенциал», — отметил парламентарий. «От того, как город привлечет каких людей, как им будет удобно жить в городе, зависит и в целом прогресс самого города и страны», — констатировал Володин.

«Будем исходить из того, что сегодня развитие городов и крупных городских агломераций — один из важнейших механизмов обеспечения ускоренного социально-экономического развития всех стран практически», — говорит депутат.

Все эти процессы крайне важно учитывать в их законодательном обеспечении, считает Володин. «Когда мы говорим о вопросах городского развития — это вопросы качества жизни, удобства, комфорта, экологии, доступность транспортной, образовательной, культурной инфраструктуры, скорости коммуникаций, уровня организации и интерактивности общественных пространств. И ключевое требование к современному городу — это развитие, как я уже говорил ранее, общественных пространств, систем общественных пространств… Нам надо рассматривать город как продолжение квартиры», — заявил спикер Госдумы.