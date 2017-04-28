Более 80% граждан РФ хотят жить в городах

Москва, , 11:41 — REGNUM Россия сильно убранизированная страна, большинство населения хочет жить в городах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил глава попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут в ходе заседания Совета при председателей Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«В XXI веке глобально в мире 54% населения — городское. Мы в этом смысле впереди планеты всей, Россия сильно урбанизированная страна, 75% нашего населения проживает в городах. Это очень много», — отметил Мамут в Госдуме.

Более того, продолжает он, социологические опросы показывают, что жить в городе хотят больше 80% граждан РФ. «Эта убранизация происходит в том числе и потому, что у нового поколения меняются приоритеты», — сказал Мамут.

В прошлом веке ценности, ради которых люди стремились в город — это физический комфорт, безопасность и принадлежность к городскому сообществу, говорит он. «Сегодня, в XXI веке, поколение, которое выбирает город как место своего постоянного обитания, ищет признание, стремление к познанию и возможность самовыражения», — указал Мамут.

По его словам, ценности современных горожан — это ценности будущего, именно к ним будет стремиться следующее поколение.