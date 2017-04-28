Ловцу покемонов в Екатеринбурге могут дать 3,5 года колонии

Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Наказание для фигуранта уголовного дела о «ловле покемонов» в Храме-на-Крови (Екатеринбург) блогера Руслана Соколовского может составить три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Как передаёт 28 апреля корреспондент ИА REGNUM, такой срок запросил прокурор в суде.

Напомним, Соколовский был задержан 3 сентября 2016 года после того, как правоохранительные органы провели проверку в связи с его публикациями ловли покемонов в церкви — он выложил соответствующий видеоматериал в широкий доступ.

В блоге Соколовского были обнаружены материалы с оскорбительными высказываниями в адрес верующих, опубликованные с 2013 по 2013 год. Екатеринбуржца обвинили в возбуждении ненависти и вражды, в нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также — в незаконном обороте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

В качестве меры пресечения Соколовскому был назначен домашний арест. Разбирательство по делу началось 13 марта в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

4 апреля на одном из судебных заседаний присутствовал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его словам, оптимальным наказанием для блогера должно быть общественное порицание. В деле блогера Соколовского, считает Ройзман, «хороших нет». Мэр призвал Соколовского еще раз публично извиниться перед верующими.

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Стоит напомнить, игра Pokemon Go, основанная на технологии «дополненной реальности», вышла летом 2016 года и стала весьма популярной во многих странах. В начале 2017 года в Государственном управлении по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения Китая было принято решение запретить выдачу лицензии для этого приложения из-за угрозы безопасности.

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