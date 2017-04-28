Пятница, 28 Апреля 2017 года
11:48:12 МСК

Ловцу покемонов в Екатеринбурге могут дать 3,5 года колонии

Общество

Соколовский был задержан 3 сентября 2016 года

Екатеринбург, 28 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  Наказание для фигуранта уголовного дела о «ловле покемонов» в Храме-на-Крови (Екатеринбург) блогера Руслана Соколовского может составить три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Как передаёт 28 апреля корреспондент ИА REGNUM, такой срок запросил прокурор в суде.

Напомним, Соколовский был задержан 3 сентября 2016 года после того, как правоохранительные органы провели проверку в связи с его публикациями ловли покемонов в церкви — он выложил соответствующий видеоматериал в широкий доступ.

В блоге Соколовского были обнаружены материалы с оскорбительными высказываниями в адрес верующих, опубликованные с 2013 по 2013 год. Екатеринбуржца обвинили в возбуждении ненависти и вражды, в нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также — в незаконном обороте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

В качестве меры пресечения Соколовскому был назначен домашний арест. Разбирательство по делу началось 13 марта в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

4 апреля на одном из судебных заседаний присутствовал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его словам, оптимальным наказанием для блогера должно быть общественное порицание. В деле блогера Соколовского, считает Ройзман, «хороших нет». Мэр призвал Соколовского еще раз публично извиниться перед верующими.

Читайте подробнее: Ройзман назвал оптимальное наказание для «ловца покемонов»

Стоит напомнить, игра Pokemon Go, основанная на технологии «дополненной реальности», вышла летом 2016 года и стала весьма популярной во многих странах. В начале 2017 года в Государственном управлении по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения Китая было принято решение запретить выдачу лицензии для этого приложения из-за угрозы безопасности.

Читайте подробнее: Власти Китая запретили выдачу лицензии на игру Pokemon Go

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор запросил реальный срок для «ловца покемонов» Соколовского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Компьютерные игры
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
NB!
28.04.17
Максим ИсаевPolitico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Нефть в шаге от пропасти»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.04.17
«Шансы на снижение рубля возрастают»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.04.17
Лох-несское чудовище или чудо? Очевидцы засняли дельфинов в реке Дон
Ростов-на-ДонуРоссия Спасение диких животных и растений Общество
NB!
28.04.17
«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
НаходкаПриморский крайРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное