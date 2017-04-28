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Классические первомайские демонстрации пройдут в пяти городах Оренбуржья

Общество

В целом праздничные первомайские мероприятия пройдут в 31 муниципальном образовании области

Оренбург, 28 апреля 2017, 11:23 — REGNUM  В Оренбургской области расширяется география проведения праздничных мероприятий 1 мая. Как отметил лидер Федерации организаций профсоюзов Ярослав Чирков, в 2017 году митинги, демонстрации, концерты запланированы в 31 муниципальном образовании, тогда как годом ранее числилось 13−15 муниципалитетов, празднующих Первомай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В областном центре главными событиями дня в Оренбурге станут шествие по ул. Советской и митинг. Ожидается 5 тыс. участников в первомайских демонстрациях в Оренбурге и 50 тыс. человек — по области.

По словам Чиркова, классические демонстрации пройдут в пяти городах Оренбуржья: Оренбурге, Орске, Новотроицке, Абдулино, Ясном.

Стоит отметить, губернатор Оренбургской области Юрий Берг является традиционным участником первомайских демонстраций. Недавно глава региона дал установку главам городов и районов — провести Первомай в каждом муниципальном образовании. На встрече с профсоюзными лидерами области Юрий Берг подчеркнул необходимость возрождения традиций Первомая, когда во время демонстрации по улицам городов и сел в едином порыве проходили массовые колонны трудящихся.

Напомним, День международной солидарности трудящихся 1 мая отмечается во всем мире по решению, принятому в 1889 году на Парижском учредительном конгрессе II Интернационала.

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1 мая 2017 года
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