Жители Карачаево-Черкесии поинтересовались у генпрокурора, чей «Теремок»

Черкесск, , 11:13 — REGNUM Чиновник из мэрии города Карачаевска прихватил себе земли находящегося по соседству детского сада. Местные жители попросили вмешаться в ситуацию администрацию города и правоохранительные органы. Однако проблема не решилась.

Тогда неравнодушные горожане обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке. Они написали петицию, в которой пожаловались на захват территории детского сада и на бездействие властей, передает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

В петиции говорится, что заместитель главы города Карачаевска Алибек Каракетов строит себе огромный особняк рядом с детским садом «Теремок» по улице Алиева, 50. «Но своей земли ему показалось мало, и тогда он снес качели и детские площадки, передвинул забор детсада и отобрал у детей часть их земли», — заявили горожане.

Родители детей переживают не только о том, что малышам негде гулять, но и о их безопасности, так как забор, который поставил чиновник, «подперт лишь какими-то деревяшками, которые постоянно падают чуть ли не на головы малышам». Кроме того, дети ежедневно дышат цементом и строительной пылью.

При этом, как пишут активисты, в городской администрации «даже не стесняются смеяться им в лицо» и откровенно говорят, что детский сад вообще планируют закрыть, а детей перевести в другое учреждение, чтобы на его месте «Каракетов построит себе бассейн и СПА комплекс».

По мнению жителей, вседозволенность Каракетова объясняется тем, что он зять мэра города и у него есть покровители в правоохранительных структурах.

Обращаясь к генпрокурору, горожане пишут: «Мы надеемся, что Вы вмешаетесь в ситуацию и поможете нам в неравном бою с оборзевшими и коррумпированными чиновниками. Потому что наше будущее — это наши дети, а не наши чиновники и их жажда роскоши и барских утех!».

Стоит отметить, что жители города Карачаевска и раньше заявляли о незаконных стройках, которые велись заместителем мэра города Алибеком Каракетовым. Год назад портал «Политика 09» сообщал о том, что в районе «Горянка» практически на автодороге построен банк. По словам жителей домов по улице Ленина, он является собственностью заместителя мэра, хотя по документам оформлен на другое лицо.

Раньше часть земли в этом районе принадлежала муниципалитету, а часть — местным жителям. «Но через местные суды земли у людей забрали, магазинчики пришлось снести, все отобрали. Хотя землю люди приватизировали давно и торговали здесь много лет», — приводит портал слова одной из жительниц района «Горянка».

По мнению горожан, за время нахождения Каракетова в должности заместителя мэра из муниципальной собственности в частную проданы не только земли, но и коммунальные организации и другие объекты.

Однако информации об этом от правоохранительных структур не поступало.