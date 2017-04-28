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На Украине предлагают платить за доносы

Общество

По мнению ряда экспертов, спонсирование «стукачества» ни к чему хорошему не приведет

Киев, 28 апреля 2017, 11:13 — REGNUM  Осведомители Службы финансовых расследований (СФР) Украины смогут получать денежное вознаграждение за помощь в расследовании экономических преступлений. Об этом рассказал советник главы Минфина Украины Сергей Коваленко, сообщает «Лайф».

Как пояснил Коваленко, за предоставленную информацию осведомитель нового ведомства будет получать примерно столько же, сколько и осведомитель Национального антикоррупционного бюро Украины. Речь идет о сумме до 25 тыс. гривен (около $940).

Законопроект министерства финансов Украины о создании СФР был одобрен правительством в конце марта. Предполагается, что с помощью ведомства Служба безопасности Украины будет расследовать экономические преступления, в числе которых мошенничество в особо крупных размерах, игорный бизнес, подделка денег и ценных бумаг, уклонение от уплаты налогов. В своей работе СФР должно будет опираться на помощь информаторов.

В настоящее время проект закона находится в разработке. По мнению ряда экспертов, спонсирование «стукачества» ни к чему хорошему не приведет, напротив, возрастет число ложных доносов и случаев нечестной конкуренции.

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