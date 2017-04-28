В Москве помянут жертв Одессы 2 мая

Москва, , 11:11 — REGNUM 2 мая в 11.30 в Москве, в храме св. Троицы на Воробьевых горах состоится панихида по героям Новороссии, убиенным 2 мая в 2014 года в Одессе.

Также собравшиеся вознесут молитве о гонимом лидере Союза православных братств Малороссии Валентине Лукьянике и тысячах участниках его Крестных ходов в Одессе.

В тот же день в 14.00 у стен Московского Кремля — в Александровском саду у стелы Одесса состоится торжественный памятный акт о погибших героях Новороссии.