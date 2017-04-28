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Парламент Мексики принимает закон о похищении людей

Общество

Закон учреждает Национальную поисковую систему, Национальную комиссию по поиску и механизмы обмена данными между ведомствами

Мехико, 28 апреля 2017, 11:01 — REGNUM  Сенат Мексики 27 апреля одобрил Закон о насильственных исчезновениях людей, совершенных государственными органами и другими акторами, ответив на требования национальных и международных правозащитных организаций и родственников лиц, пропавших без вести на территории Мексики, сообщает канал TeleSur.

Проект закона был одобрен в верхней палате парламента Мексики 90 голосами за, трое сенаторов выступили против и трое воздержались. Закон запрещает «архивирование любых случаев насильственного исчезновения, на виновных в похищениях не может распространяться амнистия, помилование и аналогичные меры смягчения наказания».

Законопроект обязует мексиканские власти принимать меры по «недопущению, наказанию и искоренению похищений, а также принимать меры по поиску жертв похищений с участием гражданского общества».

«Исчезновение людей достигли в Мексике небывалых масштабов, и этот закон стремится восстановить права жертв и их родственников, чтобы они знали правду, чтобы случаи похищения, совершенные частными лицами, в этой стране расследовались и наказывались», — заявила президент Комиссии по правам человека Сената Мексики Анхелика де ла-Пенья.

Проект предусматривает наказания от 40 до 60 лет заключения и от 10 дней до 20 тыс. дней штрафа для должностных лиц и лиц, причастных к похищению, при этом наказание увеличивается в два раза, если во время похищения жертва погибает из-за каких-либо изменений здоровья или болезни.

Кроме того, будут созданы протоколы с руководящими принципами для поисковых процессов, будет разработана специальная форма заявления об отсутствии, подтверждающая правовой статус пропавших без вести лиц, а также устанавливаются права потерпевших и механизмы их поддержки.

Текст закона гарантирует, что семьи жертв «получат информацию в любой момент» расследования, кроме того, им предоставляется право самим участвовать в прямом поиске.

Напомним, в настоящее время, согласно официальным данным, в Мексике насчитывается по меньшей мере 30 973 пропавших без вести лиц. Одним из самых громких случаем стало массовое похищение в Игуале в конце сентября 2014 года 43 студентов педагогического колледжа, отправившихся в другой город для участия в демонстрации против дискриминационной практики найма и финансирования со стороны властей.

Согласно данным расследования, по пути их задержали представители городской полиции. Подробности их дальнейшей судьбы до сих пор остаются неизвестными.

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