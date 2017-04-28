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Несмотря на скандал: благотворительность в Новочебоксарске осталась

Общество

Сумма благотворительной помощи Чебоксарской ГЭС в 2017 году прежняя — 2,5 млн рублей

Чебоксары, 28 апреля 2017, 10:56 — REGNUM  Политика Чебоксарской ГЭС в благотворительной деятельности остаётся неизменной — несмотря на судебный скандал с детским кордодромом, строительство которого в своё время было проспонсировано гидроэнергетиками на полмиллиона рублей. Общая сумма благотворительной помощи в 2017 году, как и раньше, составляет 2,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гидростанции. Впрочем, скандал с детским кордодромом в Новочебоксарске, тряхнувший город и вышедший на федеральный уровень, вытряхнул из кресла градоначальника Игоря Калиниченко, завершился отзывом горадминистрации судебного иска о признании кордордрома незаконным и, вероятно, перетрясёт состав не только мэрии, но и депутатского корпуса, возглавляемого Олегом Матвеевым при главенствующем заместителе Игоре Иголкине.

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Чебоксарская ГЭС вручила сертификаты руководителям 12 образовательных, медицинских учреждений и общественных организаций Новочебоксарска и Чувашии. Вручая сертификаты, директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков отметил: «Несмотря на большую работу по сокращению издержек, проводимую компанией, в центре внимания гидроэнергетиков по-прежнему помощь детям, поддержка их здоровья, организация полезного досуга. Мы оказываем помощь напрямую, руководствуясь принципами открытости, прозрачности и эффективности использования средств». Глава Новочебоксарска Олег Матвеев удачно отметил, что Чебоксарская ГЭС — градообразующее предприятие, крупнейший налогоплательщик города и его социально ответственный партнер. Как известно, Чебоксарская ГЭС многие годы входят в число лидеров по налоговым отчислениям в местный бюджет.

В приоритете — помощь детям и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию — на эти цели Чебоксарская ГЭС направляет 800 тыс. рублей. Сертификаты получили Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и городская организация инвалидов. В детском саду «Поляночка» будет отремонтирован бассейн для малышей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке им. Полоруссова-Шелеби гидроэнергетики продолжат оборудовать «Территорию доступного чтения» для незрячих читателей.

На поддержку здоровья детей и взрослых Чебоксарская ГЭС выделяет 850 тыс. рублей. Будет закуплено медицинское оборудование для перинатального центра, кабинета охраны зрения детской поликлиники, химиотерапевтического отделения Республиканского онкологического диспансера. В детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера ГЭС оборудует спортивную площадку.

Гидроэнергетики продолжат многолетний экологический проект — шефство над экотропой в детсаду «Чебурашка». Для подростков на средства Чебоксарской ГЭС будет организована летняя практика «Школа дикой природы» на особо охраняемой природной территории «Озеро Лебединое».

Лицею № 18, в котором работает «Энергокласс» РусГидро, гидростанция поможет оборудовать мобильный компьютерный класс, Новочебоксарскому кадетскому лицею — организовать летний военно-патриотический лагерь «Спасатель». Давние друзья и помощники в проведении просветительских акций РусГидро — художественная школа и центральная библиотека им. Гагарина — закупят оборудование для детских занятий и творчества.

Всего за последние семь лет Чебоксарская ГЭС и компания «РусГидро» направили на благотворительность в Новочебоксарске более 18 млн рублей, отметили в пресс-службе гидростанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашские энергетики вручат благотворительные сертификаты на 2,3 млн рублей

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