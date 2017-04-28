Пятница, 28 Апреля 2017 года
11:46:28 МСК

Дело сына чиновника: Свердловчане просят помощи у Путина

Общество

Жители Невьянска обеспокоены тем, что дело сына главы Горнозаводского управленческого округа Свердловской области будет «замято»

Екатеринбург, 28 апреля 2017, 11:25 — REGNUM  В Свердловской области первомайская демонстрация в Невьянске приобретёт яркую антинаркотическую направленность и завершится подписанием обращения к президенту России и региональному руководству. Демонстранты потребуют немедленно пресечь наркоторговлю в Свердловской области и не допустить незаконного освобождения наркоторговцев от уголовной ответственности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный активист Николай Харченко.

Шествие организовано невьянским отделением КПРФ и согласовано с властями, а формирование колонны начнётся в 10:30 по местному времени. Народное недовольство вызвало высказывание главы Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгения Каюмова, сын которого попал под уголовное преследование за незаконный сбыт наркотиков. Комментируя произошедшее, чиновник заявил местному новостному агентству следующее: «Думаю, суд разберётся, если он состоится».

«Полиция Екатеринбурга задержала сына управляющего Горнозаводским управленческим округом (ГЗУО) Евгения Каюмова во время контрольной закупки марихуаны. 28-летний Александр Каюмов передал подсадному клиенту 0,86 грамма соцветий конопли, более известных как «бошки». Взамен дилер получил шесть меченых купюр на общую сумму 1000 рублей», — пишет агентство «Между строк».

«Евгений Каюмов подтвердил АН «Между строк» факт задержания сына. По словам чиновника, Александра задержали в пятницу, 21 апреля, в Екатеринбурге», — добавляет издание.

«Жители Невьянска возмущены таким показательным открытым пренебрежением к закону со стороны Каюмова-старшего, которого они знают как облупленного в его недавнюю бытность мэром Невьянска», — сообщил Николай Харченко. По его словам, жители также возмущены тем, что подозреваемый в незаконном сбыте, ранее судимый Александр Каюмов был выпущен под залог.

Напомним, что ранее появилась информация о задержании в Екатеринбурге подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Им оказался житель Невьянска молодой человек 1989 года рождения. Задержан он был сразу после того как продал наркотическое вещество другому гражданину.

«В присутствии понятых у него были обнаружены и изъяты меченые денежные средства, которые он принял от покупателя при совершении сделки. Экспертиза установила, что в пакетике находилась марихуана», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Позже в СМИ появилась информация о том, что задержанный Александр Каюмов является родственником высокопоставленного областного чиновника.

Отметим, что Евгений Каюмов покинул пост мэра Невьянска и был назначен главой Горнозаводского управленческого округа Свердловской области в ноябре 2016 года. Ранее он работал в органах внутренних дел, и является подполковником милиции в отставке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая 2017 года
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Максим ИсаевPolitico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Нефть в шаге от пропасти»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.04.17
«Шансы на снижение рубля возрастают»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.04.17
Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
НаходкаПриморский крайРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное