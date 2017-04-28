Дело сына чиновника: Свердловчане просят помощи у Путина

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области первомайская демонстрация в Невьянске приобретёт яркую антинаркотическую направленность и завершится подписанием обращения к президенту России и региональному руководству. Демонстранты потребуют немедленно пресечь наркоторговлю в Свердловской области и не допустить незаконного освобождения наркоторговцев от уголовной ответственности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный активист Николай Харченко.

Шествие организовано невьянским отделением КПРФ и согласовано с властями, а формирование колонны начнётся в 10:30 по местному времени. Народное недовольство вызвало высказывание главы Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгения Каюмова, сын которого попал под уголовное преследование за незаконный сбыт наркотиков. Комментируя произошедшее, чиновник заявил местному новостному агентству следующее: «Думаю, суд разберётся, если он состоится».

«Полиция Екатеринбурга задержала сына управляющего Горнозаводским управленческим округом (ГЗУО) Евгения Каюмова во время контрольной закупки марихуаны. 28-летний Александр Каюмов передал подсадному клиенту 0,86 грамма соцветий конопли, более известных как «бошки». Взамен дилер получил шесть меченых купюр на общую сумму 1000 рублей», — пишет агентство «Между строк».

«Евгений Каюмов подтвердил АН «Между строк» факт задержания сына. По словам чиновника, Александра задержали в пятницу, 21 апреля, в Екатеринбурге», — добавляет издание.

«Жители Невьянска возмущены таким показательным открытым пренебрежением к закону со стороны Каюмова-старшего, которого они знают как облупленного в его недавнюю бытность мэром Невьянска», — сообщил Николай Харченко. По его словам, жители также возмущены тем, что подозреваемый в незаконном сбыте, ранее судимый Александр Каюмов был выпущен под залог.

Напомним, что ранее появилась информация о задержании в Екатеринбурге подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Им оказался житель Невьянска молодой человек 1989 года рождения. Задержан он был сразу после того как продал наркотическое вещество другому гражданину.

«В присутствии понятых у него были обнаружены и изъяты меченые денежные средства, которые он принял от покупателя при совершении сделки. Экспертиза установила, что в пакетике находилась марихуана», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Позже в СМИ появилась информация о том, что задержанный Александр Каюмов является родственником высокопоставленного областного чиновника.

Отметим, что Евгений Каюмов покинул пост мэра Невьянска и был назначен главой Горнозаводского управленческого округа Свердловской области в ноябре 2016 года. Ранее он работал в органах внутренних дел, и является подполковником милиции в отставке.