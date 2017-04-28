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На ярославскую «Монстрацию» пригласили мэра Владимира Слепцова

Общество

Организаторов попросили не использовать образ Валентины Терешковой в промо-материалах

Монстрация в Ярославле
Монстрация в Ярославле

Ярославль, 28 апреля 2017, 10:52 — REGNUM  Организаторы ярославской «Монстрации» пригласили принять участие в акции мэра Владимира Слепцова. Об этом на своей странице в Facebook написал один из организаторов акции Андрей Алексеев. Придет ли мэр на «Монстрацию», неизвестно — его пресс-секретарь Светлана Израйлева не смогла ответить ИА REGNUM на соответствующий вопрос.

«Мы лично, пользуясь случаем, пригласили мэра Слепцова на V ярославскую «Монстрацию» — убедиться, что наш Первомай самый мирный, добрый и располагающий к себе. Без фальшивых лозунгов и знамён, меняющих окраску от эпохи к эпохе», — сообщил Алексеев.

По словам Алексеева, прокуратура вынесла предостережение от нарушений закона о массовых мероприятиях организаторам «Монстрации». Кроме того, на совещании у мэра организаторов попросили не использовать образ первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в материалах акции.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что Андрея Алексеева опросили в центре «Э» УМВД России по Ярославской области по вопросу использования образа Терешковой. Полицию Алексеев заверил, что образ использовался исключительно в художественных целях.

«Монстрация» в Ярославле состоится 1 мая. Акция согласована с властями, участники соберутся у культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой и пройдут шествием до стадиона «Спартаковец».

Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев полагает, что «Монстрация» выгода властям.

«Зачем 1 мая шутовство? Что бы протестную молодежь увести от протеста? Между 1 мая и 1 апреля — существенная разница. Ну была уже раньше «монстрация», но сейчас, когда произошёл всплеск политической активности молодёжи, монстрация выгодна властям!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторам ярославской «Монстрации» пригрозили отменой акции

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1 мая 2017 года
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