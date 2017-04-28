Свободный порт Ванино пропылесосили, подмели и покрасили

Ванино, Хабаровский край, , 11:09 — REGNUM Свободный порт Ванино преобразился после экологического субботника. Генеральная уборка прошла в поселке и портах побережья, передает корреспондент ИА REGNUM.

На субботник вышли портовики, железнодорожники, чиновники, спортсмены, школьники. Многие жители самоорганизовались и привели в порядок свои дворы.

Крупнейший в регионе угольный порт — АО «Дальтрансуголь» прошелся самым мощным на сегодняшний день в мире шведским автопылесосом CENTURION по улицам Ванино, собрав накопившуюся за зиму противогололедную подсыпку, пыль, мусор. Но огромная машина не может заглянуть в кюветы, дворы, узкие улочки. Тут без метел и лопат, а также самого главного на субботнике инструмента — человеческих рук — не обойтись.

Ванинцы тщательно прошлись по всем уголкам поселка — подметали, собирали мусор, красили, белили.

На угольном терминале АО «Дальтрансуголь» генеральная уборка прошла как всегда организованно: территорию гигантского угольного порта пропылесосили, помыли, все, что нужно — покрасили, все, что требовалось — побелили. Подготовили к посадке цветов клумбы, определили время начала реализации второго этапа проекта «Зеленый порт» — в рамках этого проекта производственная зона терминала будет опоясана лесополосой. Саженцы для терминала выращивают в специализированном питомнике в Хабаровске.

Юные спортсмены районного Дворца спорта, отложив на время тренировки, взялись за метлы и лопаты, привели в порядок газоны.

А вот районная экологическая организация «Побережье», опекающая местный парк, субботник перенесла.

«Мы дождемся, когда потеплеет, подсохнет и санитарные службы проведут в парке противоклещевую обработку. Только после этого проведем генеральную уборку», — рассказала руководитель «Побережья», депутат поселкового Совета Анжела Брянкина.

Самыми замусоренными участками, по словам участников апрельского субботника, оказались придорожные кюветы.

Ванинцев немного подвела погода — апрель на побережье выдался холодным, сырым. Тем не менее генеральную уборку провели, несмотря на густой туман.

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