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Свободный порт Ванино пропылесосили, подмели и покрасили

Общество

Экологический субботник прошел на побережье Татарского пролива

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Огромный угольный порт пропылесосили, помыли — чистота идеальная
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Огромный угольный порт пропылесосили, помыли — чистота идеальная

Ванино, Хабаровский край, 28 апреля 2017, 11:09 — REGNUM  Свободный порт Ванино преобразился после экологического субботника. Генеральная уборка прошла в поселке и портах побережья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Огромный угольный порт пропылесосили, помыли — чистота идеальная
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Огромный угольный порт пропылесосили, помыли — чистота идеальная
На субботник вышли портовики, железнодорожники, чиновники, спортсмены, школьники. Многие жители самоорганизовались и привели в порядок свои дворы.

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Жители самоорганизовались и привели в порядок дворы
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Жители самоорганизовались и привели в порядок дворы

Крупнейший в регионе угольный порт — АО «Дальтрансуголь» прошелся самым мощным на сегодняшний день в мире шведским автопылесосом CENTURION по улицам Ванино, собрав накопившуюся за зиму противогололедную подсыпку, пыль, мусор. Но огромная машина не может заглянуть в кюветы, дворы, узкие улочки. Тут без метел и лопат, а также самого главного на субботнике инструмента — человеческих рук — не обойтись.

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Ванино пропылесосили самым мощным в мире пылесосом
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Ванино пропылесосили самым мощным в мире пылесосом

Ванинцы тщательно прошлись по всем уголкам поселка — подметали, собирали мусор, красили, белили.

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Чиновники районной администрации взяли самые сложные участки — придорожные кюветы
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Чиновники районной администрации взяли самые сложные участки — придорожные кюветы

На угольном терминале АО «Дальтрансуголь» генеральная уборка прошла как всегда организованно: территорию гигантского угольного порта пропылесосили, помыли, все, что нужно — покрасили, все, что требовалось — побелили. Подготовили к посадке цветов клумбы, определили время начала реализации второго этапа проекта «Зеленый порт» — в рамках этого проекта производственная зона терминала будет опоясана лесополосой. Саженцы для терминала выращивают в специализированном питомнике в Хабаровске.

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В угольном порту готовили к посадкам цветов клумбы и красили бордюры
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
В угольном порту готовили к посадкам цветов клумбы и красили бордюры

Юные спортсмены районного Дворца спорта, отложив на время тренировки, взялись за метлы и лопаты, привели в порядок газоны.

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Коллектив Дворца спорта привел в порядок газоны
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Коллектив Дворца спорта привел в порядок газоны

А вот районная экологическая организация «Побережье», опекающая местный парк, субботник перенесла.

«Мы дождемся, когда потеплеет, подсохнет и санитарные службы проведут в парке противоклещевую обработку. Только после этого проведем генеральную уборку», — рассказала руководитель «Побережья», депутат поселкового Совета Анжела Брянкина.

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Субботнику не помешал даже густой туман
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Субботнику не помешал даже густой туман

Самыми замусоренными участками, по словам участников апрельского субботника, оказались придорожные кюветы.

Ванинцев немного подвела погода — апрель на побережье выдался холодным, сырым. Тем не менее генеральную уборку провели, несмотря на густой туман.

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На угольном терминале АО «Дальтрансуголь» на субботник вышли и люди, и техника
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
На угольном терминале АО «Дальтрансуголь» на субботник вышли и люди, и техника

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