Прокурор запросил реальный срок для «ловца покемонов» Соколовского

Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура определилась с желаемым наказанием для ловца покемонов Руслана Соколовского. В суде прокурор запросил для него три с половиной года общего режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Руслану Соколовскому вменяют возбуждение ненависти или вражды, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и незаконный оборот специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Напомним, запись ловли покемонов Соколовский выложил в свой блог летом 2016 года. Этот и некоторые другие ролики заинтересовали правоохранителей. После экспертизы в отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Всего эксперты признали противозаконными девять роликов, опубликованных с мая 2013 по сентябрь 2016 года.

Сейчас блогер находится под домашним арестом. Отметим, мнения граждан по поводу данной персоны разделились. Одни считают его узником совести, другие же не разделяют такого мнения. Дело Соколовского вызвало широкий резонанс.

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