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Нужны десятки тысяч мест: Как одолеть «второсменку» в школах Урала

Общество

Количество школьников растёт, а школам необходим ремонт

Екатеринбург, 28 апреля 2017, 10:32 — REGNUM  В Екатеринбурге городские власти не могут справиться с переводом всех школьников на обучение в одну смену. Количество обучающихся во вторую смену ежегодно растёт, заявил заместитель начальника Департамента образования администрации города Михаил Ладейщиков, выступая на телеканале «41-Домашний» в программе «Послесловие».

Чиновник напомнил, что к 2025 году предстоит полностью перейти на обучение в одну смену. Для этого нужно в том числе и капитально отремонтировать те школы, которые имеют износ более 50%.

Свою «добрую службу» к тому времени сыграет и прогнозируемое снижение количество детей. В 2021 году чиновники ожидают спад числа воспитанников детских садов. А с 2023-го ожидается и снижение количества первоклассников.

Сейчас же во вторую смену учатся 34 тысячи детей. Это 24% от общего количества школьников.

Отметим, в целом по Свердловской области сейчас обучаются около 450 тысяч детей и подростков. Среди них 55 тысяч учатся в первом классе. При этом и в масштабах региона обучение в две смены совсем не редкость. Власти Свердловской области обещают перевести всех на односменку к 2025 году. Начать планируют с учащихся начальных и выпускных классов.

Добавим, школы в Екатеринбурге и области строятся и ремонтируются. Правда, не так активно, как хотели бы чиновники. Тем не менее, напомним, в августе 2016 года в Екатеринбурге была открыта первая очередь школы на около 1000 мест. Находится она в Академическом жилом районе. Вторая очередь будет рассчитана на 875 детей и подростков. Её строительство уже началось.

Читайте ранее в этом сюжете: Недоступная школа — на Урале не попасть в первый класс даже по прописке

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