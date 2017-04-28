Астана, , 10:29 — REGNUM Казахстан будет искать наиболее действенные механизмы для борьбы с терроризмом, заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, сообщает 28 апреля МИА «Казинформ».

По его словам, сегодня международный терроризм применяет «наиболее изощренные способы» для осуществления терактов и распространения своей идеологии, и «еще не придуман реально действенный механизм борьбы с терроризмом».

«Все страны в той или иной степени ищут его», — сказал Абаев.

Одним из таких механизмов является лишение террористов гражданства. Министр информации напомнил, что обсуждение спосоов борьбы с терроризмом, в том числе и лишение гражданства, идет не только в Казахстане, но и в Швейцарии и ряде других стран.

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В связи с этим, чтобы выработать наиболее эффективный способ борьбы с террористической угрозой, Казахстан пока не ставит точку в вопросе о лишении террористов гражданства.

«Точка в этом вопросе еще не поставлена, обсуждения еще будут. Более подробное разъяснение мы еще услышим и в стенах парламента», — подчеркнул политик.

Напомним, 25 апреля в Казахстане был утвержден ряд поправок, согласно которым вводится такое наказание за особо тяжкие террористические преступления или нанесение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны, как лишение гражданства.

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