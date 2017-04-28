«Бурановские бабушки» стали «героинями» фильма Mortal Kombat — видео

Москва, , 10:27 — REGNUM На портале YouTube обнародовано видео, которое является промороликом к фильму Mortal Kombat. Примечательно то, что в пятидесятисекундном видеоролике принимает участие знаменитый фольклорный коллектив «Бурановские бабушки».

Отметим, что исполнительницы из Удмуртии, представшие в образе главных героев картины (Кано, Рейдена, Лю Кана, Джонни Кейджа, Соню, Скорпиона и Саб-Зиро), были одеты в свои сценические наряды.

Премьера клипа-анонса фильма вышла на телеканале «ТНТ4».