«Бурановские бабушки» стали «героинями» фильма Mortal Kombat — видео
Исполнительницы из Удмуртии были одеты в свои сценические наряды
Москва, 28 апреля 2017, 10:27 — REGNUM На портале YouTube обнародовано видео, которое является промороликом к фильму Mortal Kombat. Примечательно то, что в пятидесятисекундном видеоролике принимает участие знаменитый фольклорный коллектив «Бурановские бабушки».
Отметим, что исполнительницы из Удмуртии, представшие в образе главных героев картины (Кано, Рейдена, Лю Кана, Джонни Кейджа, Соню, Скорпиона и Саб-Зиро), были одеты в свои сценические наряды.
Премьера клипа-анонса фильма вышла на телеканале «ТНТ4».
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