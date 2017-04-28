Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM В США число тех, кто считает Россию недружественной страной, практически не изменилось с лета 2016 года, когда российских хакеров обвинили в кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.

По результатам опроса, «недружественной державой» или «противником» Россию назвали 57% граждан страны. В разгар предвыборных кампаний кандидатов в президенты США этот показатель был примерно таким же.

Зато доля считающих Россию противником сильно снизилась с мая 2014 года — тогда Москву считали враждебно настроенной 77% респондентов. Также сильно с лета 2016 года снизилась доля негативно настроенных к России республиканцев: с 82% до 41%.

Что в январе, что в апреле 2017 года 62% опрошенных считают, что Кремль вмешался в ход президентских выборов. 58% респондентов уверены, что если контакты членов избирательной кампании Трампа с Россией подтвердятся, возможен серьёзный кризис

Доля тех, кто назвал вмешательство России «крайне вероятным», снизилась с 32% в январе 2017-го до 27% в апреле.

Напомним, по данным опроса для NBC News и Wall Street Journal, 73% граждан США предпочли бы, чтобы проверку вмешательства России в выборы проводила независимая группа, а не Конгресс.

61% респондентов отметили, что они не верят в то, что Конгресс сможет провести честное и объективное расследование выборов 2016 года. Расследования в Конгрессе и другие расследования страдают «некомпетентностью, равнодушием и немереным затягиванием процесса», считают аналитики.

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