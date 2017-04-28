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Прокуратура Венесуэлы подозревает полицейского в убийстве протестующего

Общество

Прокуратура выдвинула обвинения против полицейского по подозрению в убийстве одного из протестующих, однако не предоставила подробностей случившегося

Каракас, 28 апреля 2017, 10:04 — REGNUM  Прокуратура Венесуэлы 27 апреля предъявила сотруднику полиции центрального штата Карабоба обвинения в причастности к убийству молодого человека 25 апреля в ходе антиправительственной демонстрация, сообщает El Confidencial.

В заявлении прокуратуры сообщается, что «в ближайшие часы» будут предъявлены обвинения сотруднику полиции штата Карабобу Херсону Альберто Кинтеро, который «подозревается в совершение преступления в соответствии с венесуэльским законом» в связи с его предполагаемой ответственностью за гибель Кристиана Очоа Сориано.

По предварительным данным обвинения известно только то, что потерпевший не был активным участников протестов. Он вышел из своего дома в районе Мигель Пенья города Валенсия, «когда в непосредственной близости от этого места появлялась группа протестующих людей».

«Позднее молодой человек был ранен несколькими выстрелами из огнестрельного оружия, после чего был сразу же доставлен в городскую больницу, где от полученных ранений скончался», — говорится в заявления, которое представил сотрудник прокуратуры.

Напомним, с 1 апреля оппозиция Венесуэлы спровоцировала проведения десятков акций протеста с требованием отставки семи судей Верховного суда, который оппозиционный лидеры обвиняют «перевороте», после того как суд ограничил полномочия парламента, несмотря на то что позднее отменил это решение.

В настоящее время, согласно официальным данным, в результате насильственных действий неустановленных групп на улицах городов Венесуэлы 29 человек погибли, около 500 получили ранения, полиция задержала более тысячи протестующих. Между тем, оппозиция и правительство президента Николаса Мадуро поочередно возлагают друг на друга ответственность за насилие в стране.

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