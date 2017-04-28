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Верификация решения пленных сторонников ДНР затягивается Украиной

Общество

Процесс верификации должен начаться сегодня

Донецк, 28 апреля 2017, 10:04 — REGNUM  Не могут пересечь границу с ДНР представители СБУ с родственниками пленных сторонников республики для проезда на территорию Украины, заявила 28 апреля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает Донецкое агентство новостей.

Сегодня на Украине должна начаться верификация решения пленных сторонников ДНР. К пленным из республики выехали их родственники, сопровождаемые представителями СБУ.

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По словам Морозовой, на КПП «Марьинка» уже более часа не могут пропустить родственников и представителей СБУ на территорию Украины.

«Надеюсь, что это не будет очередным срывом договоренностей, достигнутых ранее на встрече гуманитарной подгруппы в Минске», — сказала омбудсмен.

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Напомним, 27 апреля во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение о верификации решения пленных сторонников ДНР, согласно которой пленные либо захотят остаться на Украине, либо решат вернуться в республику.

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Минские соглашения — 2
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