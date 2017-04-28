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Петербург стал самым популярным и дорогим городом для туристов на праздники

Общество

В Ленинградской области лидирует Выборг

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 09:58 — REGNUM  Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярности российских городов для путешествий на предстоящие майские праздники. При этом пребывание туристов в Петербурге в эти дни обойдется дороже, чем в Москве и других городах.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Екатеринбург и Кострома вошли в первую десятку мест притяжения для туристов в майские праздники, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат». Среди курортных городов России тройка лидеров — Сочи, Ялта и Кисловодск. Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным агентства, Северная столица лидирует не только по популярности, но и по стоимости проживания туристов в майские праздники 2017 года. Как ожидается, в среднем каждый турист потратит в Санкт-Петербурге более 14 тысяч рублей, в Ялте — более 11 тысяч рублей, в Сочи — 10,5 тысяч рублей, в Казани — 7,5 тысяч рублей, в Калининграде — 7 тысяч рублей, в Москве — более 6,5 тысяч рублей.

Среди городов Ленинградской области наиболее востребованными у туристов на майские праздники оказались Выборг, Приозерск и Гатчина. Также в первую десятку городов Ленобласти у туристов входят Всеволожск, Ивангород, Кингисепп, Волхов, Тихвин, Шлиссельбург и Лодейное Поле.

«По данным «ТурСтат», туристы бронируют проживание на майские праздничные выходные в отелях Ленобласти в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание 3 тысячи рублей в сутки», — отмечает источник.

Наиболее дешевые гостиницы в Ленинградской области предлагают свои номера туристам в Кингисеппе (2,3 тыс. рублей в сутки), а дороже всего — в Приозерске (3,5 тыс. рублей в сутки).

Как сообщалось, губернатор Георгий Полтавченко в ходе отчета Законодательному собранию 26 апреля заявил, что «туризм на наших глазах превращается в одну из самых динамичных отраслей». Губернатор привел экспертные данные, согласно которым общий мультипликативный эффект от туризма в Санкт-Петербурге оценивается в 250 млрд рублей. В 2016 году в город приехало 6,9 млн гостей, а число визитов выросло на 12%. Меры по развитию индустрии приема туристов должны обеспечить в ближайшие два года появление в Петербурге порядка 3 тысяч номеров категории от 3 до 5 звезд.

Добавим, по территории Ленинградской области проходит более 100 туристских маршрутов, в том числе маршруты таких крупномасштабных проектов, как «Серебряное ожерелье России» и «Красный маршрут». Во всех районах Ленобласти расположены объекты культурно-познавательного туризма, появляются новые объекты туристского интереса, открываются музейные экспозиции, проходят яркие события, которые объединяются в новые маршруты.

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