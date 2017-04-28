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На Московском центральном кольце заработала «мобильная библиотека»

Общество

Можно получить доступ к 200 книгам с помощью смартфона

Москва, 28 апреля 2017, 09:58 — REGNUM  На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появилась «Мобильная библиотека». С помощью смартфона пассажиры могут просканировать QR-коди бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко. Всего на МЦК установили порядка 30 виртуальных книжных полок. В том числе они есть на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.

Пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, Николаса Спаркса. Также на полках представлены произведения классиков — Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, Бальзака, Ницше.

Добавим, «Мобильная библиотека» — совместный проект Московского метрополитена, онлайн-библиотеки «ЛитРес» и издательской группы «Эксмо-АСТ». Сервис будет работать до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское движение на Московском центральном кольце (МЦК) стартовало 10 сентября 2016 года. Пассажирам доступны 31 станция, а также 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички.

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