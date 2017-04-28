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12 часов без воды: Авария осушила краны в 161 доме в Новороссийске

Общество

Коммунальный ресурс жильцам многоэтажек уже вернули

Кран
Иллюстрация: Admnvrsk.ru
Кран

Новороссийск, Краснодарский край, 28 апреля 2017, 09:32 — REGNUM  В городе Новороссийске Краснодарского края десятки тысяч человек остались без воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 28 апреля, коммунальный ресурс пришлось отключить из-за аварии.

Порыв на трубопроводе диаметром 500 мм по улице Волгоградская — Малоземельская произошел вечером 27 апреля. Для устранения утечки воды на время аварийных работ в домах было выполнено технологическое отключение воды.

Также по теме: Жители более 20 улиц Сочи остались без воды

Вторая авария за сутки: В Сочи прорвало водовод

В результате сухими стали краны в 161 многоквартирном доме. Без привычного ресурса остались более 48 тыс. жильцов многоэтажек.

Последствия аварии устраняла аварийная бригада водоканала из восьми человек. Об отключении воды с 15:30 по улицам Золотаревского, Героев Десантников, Куникова, Дзержинского 27 апреля горожан предупредили на сайте водоканала. Изначально планировалось, что первоочередные работы будут завершены до 20:00 28 апреля. Однако коммунальщики управились быстрее.

Без воды жителям Новороссийска пришлось просидеть почти 12 часов. Уже в 02:30 восстановительные работы были завершены, началось заполнение водопровода.

От коммунальных аварий страдают и жители Сочи. Так, только 21 марта в олимпийской столице произошло сразу два порыва на трубопроводе. Как сообщало ИА REGNUM, из-за повреждения на водоводе по улице Армавирской без воды остались более 2,7 тыс. человек. Также в зону отключения попали городская больница и детский сад. Без воды из-за аварии пришлось просидеть и жителям улиц Верхнехобзинская, Нижнехобзинская, Магнитогорская, поселка Нижнее Лоо.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария на водоводе: Девять посёлков Кубани остались без воды

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