Новый клип группы «Ленинград» набрал 1,8 млн просмотров за сутки

Москва, , 09:30 — REGNUM Российская рок-группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип под названием «Экстаз». Видео опубликовано на официальном канале группы на хостинге YouTube.

В ролике длительностью чуть больше 10 минут снялись. Режиссером клипа выступила, ранее работавшая со Шнуровым над клипами песен «ЗОЖ», «Экспонат» и «В Питере — пить!».

Как рассказал Сергей Шнуров, темой нового ролика является «столкновение двух Россий», передают «Вести». На текущий момент видео, опубликованное 27 апреля, посмотрели более 1,8 млн пользователей.

Напомним, в последние годы коллектив Шнурова представляет свои новые песни, одновременно публикуя клипы на них на канале YouTube. Видеокомпозиции «Экспонат» и «В Питере — пить» набрали в Сети десятки миллионов просмотров.