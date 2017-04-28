Новый клип группы «Ленинград» набрал 1,8 млн просмотров за сутки
В ролике снялись Светлана Ходченкова и Антон Филипенко
Москва, 28 апреля 2017, 09:30 — REGNUM Российская рок-группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип под названием «Экстаз». Видео опубликовано на официальном канале группы на хостинге YouTube.В ролике длительностью чуть больше 10 минут снялись Светлана Ходченкова и Антон Филипенко. Режиссером клипа выступила Анна Пармас, ранее работавшая со Шнуровым над клипами песен «ЗОЖ», «Экспонат» и «В Питере — пить!».
Как рассказал Сергей Шнуров, темой нового ролика является «столкновение двух Россий», передают «Вести». На текущий момент видео, опубликованное 27 апреля, посмотрели более 1,8 млн пользователей.
Напомним, в последние годы коллектив Шнурова представляет свои новые песни, одновременно публикуя клипы на них на канале YouTube. Видеокомпозиции «Экспонат» и «В Питере — пить» набрали в Сети десятки миллионов просмотров.
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