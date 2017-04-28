Единый день уборки: Псков выйдет на массовый субботник

Псков, , 09:11 — REGNUM В субботу, 29 апреля, в Пскове пройдет Единый день уборки города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета. В субботнике примут участие чиновники администрации Псковской области и муниципалитета, сотрудники городских учреждений и предприятий.

Представителям региональной власти для уборки выделили зелёную зону вдоль улицы Никольской и территорию вдоль реки Великой от Снетогорского монастыря. Сотрудники городской администрации и Псковской городской думы проведут субботник на территории близ Мирожского монастыря. Избирательная комиссия Псковской области приведет в порядок сквер Кутузова.

Уборка также пройдёт в детском парке, в ботаническом саду, в других скверах города. Отмечается, что депутаты Псковской городской думы проведут субботники в своих одномандатных округах.

К уборке власти пригласили и всех горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на чистоту города 19 апреля обратил внимание губернатор Псковской области Андрей Турчак, который заявил, что он находится «в непотребном состоянии» и поручил руководству Пскова навести в городе порядок к майским праздникам.

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