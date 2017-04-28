В Авдеевку провели новую ЛЭП

Авдеевка, Украина, , 09:05 — REGNUM Новая ЛЭП обеспечила постоянную подачу электроэнергии в Авдеевку, сообщает 28 апреля пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, город был подключен в пробном режиме к новой линии электропередач вечером 27 апреля. Сегодня, 28 апреля, с утра город перешел на постоянное подключение к новой ЛЭП. Для поставок электричества в Авдеевку используется 12 генераторных установок.

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Ранее, 22 апреля, из-за обстрелов были обесточены Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) и Авдеевский коксохимический завод. В течение шести суток только 15% жителей города оставались подключенными к постоянной линии электропередачи, оставшееся население получало электричество от резервных генераторных установок.

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Напомним, решение об установке новой ЛЭП, которая соединит Авдеевку и Украину, было принято в марте 2017 года министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц Украины. Подключение города к новому источнику электроэнергии было запланировано на начало мая.

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