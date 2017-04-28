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Диана Гурцкая и Юрий Лоза оказались в базе данных сайта «Миротворец»

Общество

Попавшие в черный список нередко подвергаются преследованиям

Киев, 28 апреля 2017, 07:52 — REGNUM  Российские певцы Диана Гурцкая и Юрий Лоза внесены в черный список скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Об этом 28 апреля сообщает RT.

По мнению администраторов сайта, артисты виновны в «незаконном пересечении государственной границы Украины». Лоза и Гурцкая, выступавшие с концертами в Крыму, оправдывали «российскую агрессию», говорится в сообщении.

На сайте «Миротворец» могут быть опубликованы данные любого человека, который публично выражает неприятие действий официального Киева или украинских националистов. Попавшие в черный список нередко подвергаются преследованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно о внесении в базу данных «Миротворца» голливудского актера Стивена Сигала, ранее получившего российское гражданство. 25 апреля на сайте появилось имя российской актрисы Ольги Кабо.

В список внесены многие известные исполнители и деятели культуры, в их числе Ирина Аллегрова, Карен Шахназаров, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Стас Пьеха, Федор Конюхов, Юлия Самойлова.

Читайте также: Актриса Ольга Кабо внесена в черный список сайта «Миротворец»

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Сигал внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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